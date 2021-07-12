Пьяный сибиряк на «Ниве» сбил коляску с грудничком и взрезался в киоск с мороженым

В Красноярске возбудили дело в отношении водителя, сбившего коляску с четырехмесячным ребенком, сообщает региональное МВД.

Водитель сбил коляску с ребенком и врезался в киоск. Красноярск.

Инцидент произошел днем 11 июля. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сначала допустил наезд на бордюр и стойку с табличкой, затем на детскую коляску, в которой находился ребенок 2021 года рождения, а после допустил наезд на павильон с мороженым, в котором находилась продавец», — рассказали в ведомстве.

Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. 36-летнюю продавщицу тоже доставили в медучреждение — назначили амбулаторное лечение.

Мать ребенка и пьяный водитель не пострадали. Освидетельствование провели на месте ДТП, прибор показал 0,72 промилле.

Мужчину задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярске 65-летний пенсионер насмерть сбил парня, толкавшего заглохшую машину с пьяным водителем.