Мотоциклист, встав "на дыбы", сбил женщину, идущую с ребенком, в пригороде Барнаула

Мотоциклист решил выполнить трюк и сбил женщину, которая шла с маленьким ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Авария произошла 12 июня в поселке Октябрьский.

На опубликованных кадрах видно, что мотоциклист решил выполнить трюк во время движения на проезжей части и встал "на дыбы". Однако не справился с управлением, упал и сбил мотоциклом идущую впереди женщину с маленьким ребенком.

Женщина упала, ребенок, судя по кадрам, не пострадал. На видео можно увидеть, что водитель поспешно поднял свой мотоцикл и начал на него садиться.

По словам очевидцев, женщине потребовалась госпитализация.

Ранее молодая пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Сростках.