Мстительный барнаулец послал интимные фото бывшей подруги ее новому парню

В Индустриальный райсуд поступило уголовное дело 34-летнего барнаульца, обвиняемого в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, сообщает краевой следком . Он отослал фотографии интимного содержания новому парню своего бывшей подруги, и в ходе расследования признался: сделал это из мести.

О том, что уходит жить к другому, его бывшая 25-летняя подруга, с которой они сожительствовали несколько месяцев объявила в апреле 2020 года.

И брошенный 34-летний мужчина, намереваясь опорочить честь и достоинство бывшей подруги, отослал по мессенджеру фото интимного характера с ее изображением, которые сам же и сделал на мобильный телефон. Фото попали ее матери и новому парню.

Следователи возбудили уголовное дело и предъявили распространителю интимных фото обвиняется в преступлении по части 1 статьи 137 УК РФ: незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия.

Мужчина вину признал. И объяснил, что сделал это из мести.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Индустриального района Барнаула, направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Подобные истории, вообще говоря, не редкость. Ранее Altapress.ru сообщал, что другой барнаулец после развода с женой, с которой он прожил 10 лет, распространял в WhatsApp видеозаписей интимного содержания с участием бывшей супруги. Кончилось это для него уголовным делом и судом.