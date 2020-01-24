В Барнауле обиженный муж слил в сеть интимные видео с женой

По версии следствия, мужчина сделал это на почве личных неприязненных отношений. «Достоянием общественности» стали несколько имевшихся у него видеозаписей интимного содержания с участием бывшей супруги.
Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, может обернуться реальным сроком до двух лет.
Ранее altapress.ru писал, что 33-летний мужчина после расставания с девушкой, действуя из чувства ревности и мести, создал страницу в одной из соцсетей, где выкладывал фото и видео порнографического характера.