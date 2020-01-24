Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле обиженный муж слил в сеть интимные видео с женой

Житель Барнаула пойдет под суд за распространение сведений о частной жизни своей жены, рассказали в прокуратуре Алтайского края. В браке они прожили 10 лет, но это не помешал экс-супругу распространить в WhatsApp интимные ролики.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

По версии следствия, мужчина сделал это на почве личных неприязненных отношений. «Достоянием общественности» стали несколько имевшихся у него видеозаписей интимного содержания с участием бывшей супруги.

Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, может обернуться реальным сроком до двух лет.

Ранее altapress.ru писал, что 33-летний мужчина после расставания с девушкой, действуя из чувства ревности и мести, создал страницу в одной из соцсетей, где выкладывал фото и видео порнографического характера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость