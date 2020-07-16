Мстительный индиец подбросил змей на автозаправку из-за отказа в обслуживании

Мститель подошел к открытой двери кабинета владелицы заправки и вытряхнул из пакета змею, которая сразу же спряталась под столом и стульями, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
Всего индийцу удалось принести на заправку трех змей — двух кобр и одного большеглазого полоза, который безопасен для человека, пишет News.ru. Вскоре все змеи были пойманы, а в отношении нарушителя спокойствия возбудили дело.
В начале июня пьяный российский водитель пугал гаишников колумбийской змеей. Чтобы справиться с ней, полицейским пришлось обратиться за помощью к зоозащитникам.