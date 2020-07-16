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16 июля
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Происшествия

Мстительный индиец подбросил змей на автозаправку из-за отказа в обслуживании

Житель индийского штата Махараштра подбросил змей на автомобильную заправку из-за того, что сотрудники не стали наливать ему бензин в пластиковую бутылку.

Змея.
Змея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мститель подошел к открытой двери кабинета владелицы заправки и вытряхнул из пакета змею, которая сразу же спряталась под столом и стульями, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Всего индийцу удалось принести на заправку трех змей — двух кобр и одного большеглазого полоза, который безопасен для человека, пишет News.ru. Вскоре все змеи были пойманы, а в отношении нарушителя спокойствия возбудили дело.

В начале июня пьяный российский водитель пугал гаишников колумбийской змеей. Чтобы справиться с ней, полицейским пришлось обратиться за помощью к зоозащитникам.

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