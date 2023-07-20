21 июля
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Происшествия

Муж зарубил жену топором, а потом сжег, расчленил и закопал останки в лесу

Выяснились обстоятельства смерти пропавшей месяц назад 36-летней жительницы Тары Омской области.

Топор.
Топор.
unsplash.com

Поисками женщины занимались полицейские, сотрудники регионального следкома, поисковики. Спустя несколько недель удалось выяснить — к исчезновению матери двоих детей причастен ее 33-летний муж, указывает Город55.

Мужчина убил супругу на фоне ревности. Он ударил ее топором в ограде их дома и попытался скрыть следы преступления. Для этого он вывез тело в лес, сжег, расчленил останки и закопал в яме.

Мужчину заключили под стражу. В семье воспитывались двое детей — девочка-подросток и годовалый ребенок.

Ранее суд освободил из-под стражи россиянина, расчленившего свою жену.

Преступление произошло зимой 2022 года в Санкт-Петербурге. Мужчина поссорился с женой, так как подозревал супругу в неверности. После чего фигурант дела столкнул женщину с лестницы. Она сильно ударилась головой и скончалась.

Мужчина вывез тело жены в Ленинградскую область, расчленил его и спрятал. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился в полицию и к поисковикам, сообщив, что супруга якобы пропала без вести. А затем два дня сам активно участвовал в поисках и изображал обеспокоенность.

После ситуационной экспертизы, следствию не удалось достоверно определить причину смерти женщины - отсутствовало полноценное исследование трупа.

В результате мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Фигуранта дела отпустили из-под стражи в зале суда, так как зачли ему время содержания под стражей и посчитали наказание отбытым.

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