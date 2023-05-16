Мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов

Московский суд избрал меру пресечения мужу блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Блиновскому по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов.

Согласно информации суда, долг мужчины, как и самой Блиновской, составил 918 млн рублей.

Кроме того ему вменяется пособничество своей супруге в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 год.

Блиновскому запретили общаться с участниками уголовного дела, свидетелями - кроме жены - и пользоваться средствами связи и интернетом.

Ранее следователи установили, что блогер Елена Блиновская в 2019—2021 годах не уплатила налоги на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, сообщают РИА Новости.