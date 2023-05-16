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Происшествия

Мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов

Московский суд избрал меру пресечения мужу блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Блиновскому по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов.

Согласно информации суда, долг мужчины, как и самой Блиновской, составил 918 млн рублей.

Кроме того ему вменяется пособничество своей супруге в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 год.

Блиновскому запретили общаться с участниками уголовного дела, свидетелями - кроме жены - и пользоваться средствами связи и интернетом.

Ранее следователи установили, что блогер Елена Блиновская в 2019—2021 годах не уплатила налоги на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, сообщают РИА Новости.

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