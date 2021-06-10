Мужчина на квадроцикле врезался лицом в невидимую металлическую проволоку в лесу

В Раменском районе Московской области местные жители поехали кататься на квадроцикле в лесополосе. Водитель не заметил туго натянутую металлическую проволоку.
«Какое-то чудовище по всей тропе развесило металлические растяжки между деревьями. Хорошо, что дети ехали вторыми. Удар пришелся на взрослого человека, металлическая леска разрезала лицо, попутно вырвав 5 зубов, квадроцикл тоже поврежден не слабо!» — говорится в сообщении.
Очевидцы сняли еще пять таких растяжек и написали заявление в полицию.
Ранее в Подмосковье сотрудник Росгвардии отправился на вечернюю пробежку в лес и случайно нашел там потерявшегося 11-летнего школьника.