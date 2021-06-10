10 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчина на квадроцикле врезался лицом в невидимую металлическую проволоку в лесу

В Подмосковье мужчина на квадроцикле врезался в растяжку на лесной дороге. Об этом сообщили в местном паблике ДТП и ЧП.

Растяжка в лесу.
Растяжка в лесу.
https://vk.com/msk_dtp

В Раменском районе Московской области местные жители поехали кататься на квадроцикле в лесополосе. Водитель не заметил туго натянутую металлическую проволоку.

«Какое-то чудовище по всей тропе развесило металлические растяжки между деревьями. Хорошо, что дети ехали вторыми. Удар пришелся на взрослого человека, металлическая леска разрезала лицо, попутно вырвав 5 зубов, квадроцикл тоже поврежден не слабо!» — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли еще пять таких растяжек и написали заявление в полицию.

Ранее в Подмосковье сотрудник Росгвардии отправился на вечернюю пробежку в лес и случайно нашел там потерявшегося 11-летнего школьника.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость