Мужчина из Новосибирска украл икону прямо из церкви

35-летнего новосибирца будут судить за серию краж, в том числе на территории церкви, сообщает " КП-Новосибирск ".

С июня 2022 по май 2023 года злоумышленник обворовал 31 место Новосибирска.

Совершая мелкие кражи, мужчина прошел по офисам, СТО, кафе, побывал в доме культуры и городских лечебных учреждениях.

Кроме того, обвиняемый похитил иконы и кольца с молитвами из церковной лавки храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Всего добычу преступника оценили в 650 тыс. рублей.

После задержания выяснилось, что новосибирец ранее был судим за преступления имущественного характера. Свою вину он полностью признал.

Ранее за изменение текста молитвы российского священника церковный суд лишил сана.