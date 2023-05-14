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Жизнь

За изменение текста молитвы российского священника церковный суд лишил сана

Церковный суд Москвы лишил сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного иерея Иоанна Коваля.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Храм находится в Люблине.

Причина такого судебного решения - изменения текста молитвы «О Святой Руси», пишет РИА Новости. Он заменил слово «победа» на «мир» в молитве.

Ранее протодиакон Андрей Кураев отреагировал на мораторий патриарха Кирилла о лишении сана. Он ообещал подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана.

В то же время он отметил, что в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан».

Что произошло

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева. Епархиальный суд Московской городской епархии лишил Кураева сана в связи с тем, что протодиакон оскорбил в своем блоге умершего протоиерея Александра Агейкина. Кроме того, в заявлениях Кураева усмотрели «хулу на церковь».

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