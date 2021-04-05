«Паки и паки думать»: Кураев отреагировал на мораторий патриарха Кирилла о лишении сана

Протодиакон Андрей Кураев пообещал подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана.

«Раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать», — написал Кураев на своей странице в Livejournal.

В то же время он отметил, что в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан».

«Вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от „пути Церкви“, непрост, и до Последнего Суда неокончателен», — заключил Кураев.

Что произошло

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, пишет «Росбалт». Однако ввел мораторий на его вступления в силу «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

Епархиальный суд Московской городской епархии лишил Кураева сана в конце прошлого года в связи с тем, что протодиакон оскорбил в своем блоге умершего протоиерея Александра Агейкина. Кроме того, в заявлениях Кураева усмотрели «хулу на церковь».

Церковь. Молитва. СС0

О ракете

В 2017 году ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного 28 ноября в 08:41 мск. «Роскосмос» отчитался о выведении разгонного блока с трехтонным аппаратом «Метеор-М» на расчетную орбиту. Однако на целевую орбиту спутник не вышел, связь с ним установить не удалось. «Конструкция» упала в Атлантический океан.

Кураев заявил, что ответственность за неудачный запуск спутника лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом.