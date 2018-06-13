Освящение ракет для Роскосмоса священники назвали древнейшей традицией

Священники Русской православной церкви (РПЦ) готовы и дальше освящать запускаемые в космос российские ракеты, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он уточнил, что РПЦ "по просьбам верующих людей, в какой бы сфере они ни работали, всегда освящала результаты их труда", сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Освящаются результаты труда инженеров, как мы все видим. Это древнейшая традиция, которая абсолютно не связана с тем, что является результатом приложения талантов, усилий тех или иных людей", — отметил он.
В ноябре 2017 года в Атлантический океан упал российский спутник "Метеор-М", запущенный с космодрома "Восточный". Комментируя случившееся, протодиакон Андрей Кураев возмутился тем, что священники, освящающие ракеты, безответственно подходят к своим обязанностям, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос".
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