Освящение ракет для Роскосмоса священники назвали древнейшей традицией

Он уточнил, что РПЦ "по просьбам верующих людей, в какой бы сфере они ни работали, всегда освящала результаты их труда", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Освящаются результаты труда инженеров, как мы все видим. Это древнейшая традиция, которая абсолютно не связана с тем, что является результатом приложения талантов, усилий тех или иных людей", — отметил он.

В ноябре 2017 года в Атлантический океан упал российский спутник "Метеор-М", запущенный с космодрома "Восточный". Комментируя случившееся, протодиакон Андрей Кураев возмутился тем, что священники, освящающие ракеты, безответственно подходят к своим обязанностям, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос".