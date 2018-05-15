"Духовник" Путина возглавит Псковскую митрополию

При этом Шевкунов сохранит должность главы патриаршего совета по культуре, пояснил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Ожидается, что епископ Тихон будет возведен в сан митрополита.

Назначение может стать подготовкой к будущему выдвижению Шевкунова на пост патриарха, пишет известный православный публицист, диакон Андрей Кураев, пишет polit.ru.

"Устав РПЦ не позволяет викарному епископу быть кандидатом на патриарший престол. Опыт управления митрополита теперь у владыки Тихона будет. Надеюсь, что многолетний. Полагаю, что за предстоящие годы он не растеряет свой нынешний статус "лидера народных симпатий"", — отмечает Кураев.

Епископа Егорьевского Тихона Шевкунова считают духовником президента Владимира Путина.

Священнослужитель возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП) и курирует серию мультимедийных композиций "Моя история", представленных в 57-м павильоне ВДНХ.