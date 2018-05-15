"Духовник" Путина возглавит Псковскую митрополию

Глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента РФ Владимира Путина, назначен правящим архиереем Псковской митрополии РПЦ. Такое решение принял Священный синод Русской православной церкви, сообщает ТАСС.
При этом Шевкунов сохранит должность главы патриаршего совета по культуре, пояснил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
Ожидается, что епископ Тихон будет возведен в сан митрополита.
Назначение может стать подготовкой к будущему выдвижению Шевкунова на пост патриарха, пишет известный православный публицист, диакон Андрей Кураев, пишет polit.ru.
"Устав РПЦ не позволяет викарному епископу быть кандидатом на патриарший престол. Опыт управления митрополита теперь у владыки Тихона будет. Надеюсь, что многолетний. Полагаю, что за предстоящие годы он не растеряет свой нынешний статус "лидера народных симпатий"", — отмечает Кураев.
Епископа Егорьевского Тихона Шевкунова считают духовником президента Владимира Путина.
Священнослужитель возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП) и курирует серию мультимедийных композиций "Моя история", представленных в 57-м павильоне ВДНХ.
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