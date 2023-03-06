6 марта
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Происшествия

Мужчина из ревности убил знакомого и его сожительницу на Алтае

Следствие завершило расследование убийства в селе Целинного района, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

В октябре 2022 года в гости к 35-летнему обвиняемому приехала его кума с сожителем.

Между выпивающими мужчинами завязался конфликт: житель села приревновал гостя к своей супруге.

Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего, задев жизненно важные органы. Мужчина скончался на месте.

После этого сельчанин угрозами решил заставить куму взять вину на себя.

Он ударил женщину по голове, от чего она потеряла сознание. Злоумышленник вложил в ее руку нож, пытаясь сымитировать причастность к убийству.

Однако уйти от уголовной ответственности преступнику не удалось. Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее появились новые подробности о деле «политеховского» маньяка, который убивал абитуриенток в Барнауле.

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