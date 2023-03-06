6 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Появились новые подробности о деле «политеховского» маньяка, который убивал абитуриенток в Барнауле

Деталями расследования поделился замруководителя отдела криминалистики СУ СК Роман Шаповал, сообщает «Комсомольская правда».

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
VistaCreate

В 2000-х годах произошла жуткая серия убийств. Пять девушек в период приемной кампании уехали подавать документы в университет, но домой так и не вернулись.

Единственный подозреваемый покончил с собой. Однако дело о «политеховских девочках» до сих пор не закрыто.

Шаповал сообщил, что подозреваемый, Игорь, возможно невиновен — он никак не связан с политехническим университетом.

Более того, у Игоря было алиби: в день пропажи одной из девушек он торговал обувью на рынке.

Следствие также полагает, что пятеро абитуриенток — не единственные жертвы маньяка. Именно поэтому дело не закрыли, а лишь приостановили из-за смерти подозреваемого.

«Расследование продолжают, а за 20 лет работы удалось составить определенный ДНК-профиль маньяка», — добавил Шаповал.

Сейчас следователи работают не только на территории Барнаула, но и в Калманском районе — там находили останки тел погибших девушек.

Ранее сибирского маньяка-таксиста признали виновным в пятом убийстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость