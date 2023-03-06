Появились новые подробности о деле «политеховского» маньяка, который убивал абитуриенток в Барнауле

В 2000-х годах произошла жуткая серия убийств. Пять девушек в период приемной кампании уехали подавать документы в университет, но домой так и не вернулись.
Единственный подозреваемый покончил с собой. Однако дело о «политеховских девочках» до сих пор не закрыто.
Шаповал сообщил, что подозреваемый, Игорь, возможно невиновен — он никак не связан с политехническим университетом.
Более того, у Игоря было алиби: в день пропажи одной из девушек он торговал обувью на рынке.
Следствие также полагает, что пятеро абитуриенток — не единственные жертвы маньяка. Именно поэтому дело не закрыли, а лишь приостановили из-за смерти подозреваемого.
«Расследование продолжают, а за 20 лет работы удалось составить определенный ДНК-профиль маньяка», — добавил Шаповал.
Сейчас следователи работают не только на территории Барнаула, но и в Калманском районе — там находили останки тел погибших девушек.
Ранее сибирского маньяка-таксиста признали виновным в пятом убийстве.