Мужчина, избитый блогером Понасенковым*, находится в коме

По информации источника, мужчина уже некоторое время находится в коме. Он полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители.
Врачи дают отрицательные прогнозы. Медики отмечают, что у мужчины низкие шансы выжить. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь.
Инцидент произошел 7 июня. Евгений Понасенков* гулял вместе с юристом Рамисом Зариповым по центру Москвы. На переулке Сивцев Вражек к ним подошел пьяный мужчина, и, по словам блогера, начал оскорблять гуляющих.
Изначально сообщалось, что первым ударил Понасенков*. Но позже он заявил, что драку начал юрист. По словам историка, Зарипов "просто толкнул" мужчину, и тут упал, сообщает Life.
* - признан иноагентом в РФ.