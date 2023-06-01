1 июня
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Происшествия

В Барнауле попавшая на видео пьяная пассажирка, не заплатившая за проезд, написала заявление на таксиста

В барнаульских пабликах во "Вконтакте" распространилось видео, на котором женщина в нетрезвом состоянии отказывается платить за проезд таксисту, не стесняясь в выражениях. Теперь пассажирка намерена засудить таксиста за распространение ее персональных данных. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Автор видео рассказывает, что довез клиентку до дома, однако та отказалась рассчитываться, так как потеряла сумку.

По словам водителя, женщина очень просила вернуться и поискать сумку, чтобы расплатиться.

Вещь не нашлась в месте, где садилась клиентка, и тогда они поехали в караоке-клуб, где женщина работала. Там сумки тоже не оказалось.

Тогда пассажирка отказалась платить вовсе и заявила, что отдаст деньги, "когда сочтет нужным". Когда таксист потребовал оплаты, она накричала на него, не стесняясь в выражениях.

Именно этот момент и запечатлел таксист, а затем разместил видео в социальных сетях. Многие пользователи осудили поступок женщины и потребовали от нее извинений.

В ответ женщина написала на таксиста заявление в полицию за то, что он "выставил ее лицо на весь город". Действительно, лицо и внешний вид женщины четко различимы на видео.

Водителю такси грозит административная или даже уголовная ответственность.

Это не первый скандальный случай из-за видео, попавшее в сеть. Так в Барнауле из-за интимного танца несовершеннолетней в баре возбуждено уголовное дело.

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