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Происшествия

Мужчина изрезал свою жену, после чего его нашли под окнами многоэтажки

Мужчина изрезал свою жену ножом, с которой они были в процессе развода. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Известно, что прибывшая на вызов полиция нашла мужчину под окнами после падения с 16 этажа.

При этом полицейских вызвала сестра пострадавшей и рассказала, что супруги сильно поссорились. Предварительно установлено, что 26-летни мужчина во время ссоры взял нож и нанес множественные удары жене.

Самого мужчину нашли после падения с большой высоты. Он получил закрытый перелом таза, открытые переломы обеих костей правой голени, закрытый левой ноги, также нижней челюсти, травмы живота и груди с повреждением внутренних органов.

В больницу его доставили в состоянии клинической смерти. Через несколько часов мужчина скончался.

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