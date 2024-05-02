Мужчина лишил жизни жену и купил на ее деньги секс-куклу

Мужчина из США расправился с женой и купил на ее деньги секс-куклу и видеоигры. Об этом пишет CBS News.

1 ноября 2019 года Колби Трикл сообщил в полицию, что его жена Кристен ушла из жизни по своей воле. Полицейский осмотрев место происшествия и поговорив с мужчиной, усомнился в правдивости его слов. Однако через три дня эту версию подтвердил коронер.

Несмотря на это, следователи продолжали наблюдать за поведением мужчины и вскоре заметили некоторые странности. Стоит отметить, что Колби Трикл получил 120 тыс. долларов по двум страховым полисам своей жены. А через два дня после произошедшего он приобрел секс-куклу за две тыс. долларов.

За восемь месяцев Колби Трикл потратил оставшиеся деньги на видеоигры и выплату долгов. Кроме того, он купил музыкальное оборудование, планируя начать карьеру исполнителя.

В течение двух лет следователи вели дело против мужчины. В ходе расследования они выяснили, что Кристен Трикл составила детальный план на 1 ноября, и в тот день ей неоднократно звонили знакомые, с которыми были назначены встречи.

Также следователи обратили внимание на то, что пистолет, который, предположительно, использовала Кристен, был слишком большим для нее. Детективы выразили сомнение в том, что хрупкая женщина могла им воспользоваться.

Решающими стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась совершать то, что ей приписывают.

Известно, что в ноябре 2023 года мужчину приговорили к пожизненному заключению с возможностью подать прошение об условно-досрочном освобождении через 50 лет.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены.

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