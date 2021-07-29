Мужчина не хотел возвращаться в многодетную семью и «заминировал» вокзал

После того, как россиянин пригрозил взрывом, людей эвакуировали из здания вокзала. На место прибыли экстренные службы, однако взрывное устройство не обнаружили.
На допросе мужчина пояснил, что был пьян и решил позвонить в полицию, чтобы не возвращаться домой к семье, пишет Lenta.ru.
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Ранее в Москве охранник школы принес на работу муляж взрывного устройства и сообщил о нем в полицию. Мужчина хотел получить премию от руководства учебного заведения, но стал фигурантом уголовного дела.