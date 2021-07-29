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Происшествия

Мужчина не хотел возвращаться в многодетную семью и «заминировал» вокзал

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя Амурской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал из-за нежелания возвращаться к семье из шести детей и жены.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

После того, как россиянин пригрозил взрывом, людей эвакуировали из здания вокзала. На место прибыли экстренные службы, однако взрывное устройство не обнаружили.

На допросе мужчина пояснил, что был пьян и решил позвонить в полицию, чтобы не возвращаться домой к семье, пишет Lenta.ru.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Москве охранник школы принес на работу муляж взрывного устройства и сообщил о нем в полицию. Мужчина хотел получить премию от руководства учебного заведения, но стал фигурантом уголовного дела.

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