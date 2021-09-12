Мужчина пытался утащить и задушить школьницу в Подмосковье. Нападение попало на видео

Инцидент произошел днем 11 сентября в Солнечногорске, прямо во дворе дома.
«38-летний подозреваемый, находясь вблизи многоквартирного дома, открыто похитил у девятилетней девочки мобильный телефон и нанес два удара ладонью по лицу», — рассказали в ведомстве.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.
Нападение попало на камеру наблюдения. Как уточняет RT, жительница дома отпугнула мужчину, пытавшегося задушить и утащить школьницу.
«Когда девочка закричала, происходящее заметила соседка, которая и спугнула преступника», — отмечает издание.
Мужчина напал сзади. Как утверждает девочка, прежде чем начать ее душить, он спросил, хочет ли она жить.
Ранее в Кузбассе, где педофил убил двух девочек, поймали еще одного пристающего к детям.