12 сентября 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Кузбассе, где педофил убил двух девочек, поймали еще одного пристающего к детям

В Кузбассе поймали психически больного подростка, который снимал штаны перед девочками на мосту и предлагал проводить, сообщает «Сибдепо».

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

Парня поймали в Ленинске-Кузнецком. По словам местных жителей, он приставал к детям на мосту, по которому ходят школьники.

В соцсетях несколько родителей сообщили, что дети пожаловались им на приставания молодого человека.

«Стоит утром на мосту и предлагает маленькими девочкам проводить их до школы. К мальчикам тоже подходит <…> Мало того, что он предлагает проводить ребятишек, так еще снимает штаны. У нас дети ходят через этот мост в школу и со школы», — рассказали жители города.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, полицейские задержали подозрительного человека.

«Это несовершеннолетний парень, у него проблемы с психикой, состоит на учете. Его передали на лечение в стационар профильного медучреждения», — пояснил собеседник.

Напомним, 6 сентября в Киселевске пропали две школьницы, на следующий день их нашли мертвыми и изнасилованными.

Задержали 41-летнего ранее судимого мужчину — заманивал детей, предлагая проводить и по дороге купить конфеты и корм для птиц.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость