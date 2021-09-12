В Кузбассе, где педофил убил двух девочек, поймали еще одного пристающего к детям

В Кузбассе поймали психически больного подростка, который снимал штаны перед девочками на мосту и предлагал проводить, сообщает « Сибдепо ».

Парня поймали в Ленинске-Кузнецком. По словам местных жителей, он приставал к детям на мосту, по которому ходят школьники.

В соцсетях несколько родителей сообщили, что дети пожаловались им на приставания молодого человека.

«Стоит утром на мосту и предлагает маленькими девочкам проводить их до школы. К мальчикам тоже подходит <…> Мало того, что он предлагает проводить ребятишек, так еще снимает штаны. У нас дети ходят через этот мост в школу и со школы», — рассказали жители города.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, полицейские задержали подозрительного человека.

«Это несовершеннолетний парень, у него проблемы с психикой, состоит на учете. Его передали на лечение в стационар профильного медучреждения», — пояснил собеседник.

Напомним, 6 сентября в Киселевске пропали две школьницы, на следующий день их нашли мертвыми и изнасилованными.

Задержали 41-летнего ранее судимого мужчину — заманивал детей, предлагая проводить и по дороге купить конфеты и корм для птиц.