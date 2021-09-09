Педофил из Кузбасса рассказал, как заманил двух 10-летних девочек к себе домой

41-летний Виктор Пестерников признал вину в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске.

Он рассказал подробности преступлений.

По версии следствия, днем 6 сентября две 10-летние девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя.

Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил школьницам приобрести для них в магазине сладости, а для птички еду, девочки пошли с ним.

Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости.

Пестерников временно жил в заброшенном доме. Когда мужчина привел девочек к себе, он снова выпил, а затем совершил в их отношении насильственные преступления сексуального характера.

Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу.

Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась из школы, обратились за помощью в правоохранительные органы

«Обвиняемому будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей. Выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка», — говорится в сообщении регионального СКР.

Давнее преступление

При этом Пестерников, осужденный в 2009 году за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышедший из колонии в 2019-м, должен был находиться под административным надзором, пишет Тайга.инфо.

Мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.

Несмотря на запрет покидать Мыски, мужчина переехал в Киселевск. Там его не поставили на учет в органы профилактики.

Халатность

Следственный комитет возбудил дело по факту халатности (ст. 293 УК) должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за освободившимися осужденными.

Характеристика из колонии

В сети опубликовали характеристику из колонии на подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. За 10 лет отбывания наказания мужчина допустил 6 нарушений правил, пишет «МК».

Он выполнял в исправительном учреждении программу психологической коррекции личности. Также он принимал пассивное участие в психологических тестах и тренингах.

«Кругозор узок, просматривает телепередачи. По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый. Самооценка объективная. В конфликтных ситуациях не замечен, в обращении с сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен», — говорится в характеристике.

Что произошло

6 сентября двух 10-летних девочек видели в компании мужчины, а затем они пропали. Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали.

Он признался, что завел детей в заброшенный дом, изнасиловал и убил.

Трагедия в Тюмени

Ранее трагедия произошла в Тюмени. Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести.

Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Тело девочки в пакете нашли на берегу озера в двух километрах от дома.