Мальчик чудом избежал участи убитых педофилом девочек в Кузбассе. Подробности

Одна из убитых в Киселевске 10-летних девочек росла в благополучной семье, а мать другой злоупотребляла алкоголем.

Соседка первой семьи рассказала РИА Новости, что там все работают и в целом ни в чем не нуждаются. Однако родные другой девочки, по словам горожан, злоупотребляют алкоголем.

Соседка неблагополучных родителей сообщила, мать даже не знала о пропаже дочери и в поисках не участвовала, пишет РЕН ТВ. Женщина находилась в нетрезвом состоянии, и когда ее растолкали, она от чужих людей узнала о смерти своего ребенка.

Telegram-канал MashSiberia со слов соседей сообщает, что эта женщина дома бывает редко, а воспитанием ее детей занимается бабушка.

Дядя Витя

Сразу несколько соседей рассказали журналистам, что Пестерников, называясь «дядей Витей», уже некоторое время втирался к детям в доверие, но никто не обращал на это внимания.

Так, мать мальчика, который был третьим в компании детей, к которым присматривался убийца, говорит, что ее сын чудом избежал участи девочек. Его что-то насторожило, и он отказался идти с «дядей Витей» к нему домой, а девочки пошли.

По словам ребенка, до этого преступник провел с детьми целый день, пишет «Росбалт».

Наручники , арест. СС0

Характеристика из колонии

В сети опубликовали характеристику из колонии на подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. За 10 лет отбывания наказания мужчина допустил 6 нарушений правил, пишет «МК».

Он выполнял в исправительном учреждении программу психологической коррекции личности. Также он принимал пассивное участие в психологических тестах и тренингах.

«Кругозор узок, просматривает телепередачи. По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый. Самооценка объективная. В конфликтных ситуациях не замечен, в обращении с сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен», — говорится в характеристике.

Что произошло

6 сентября двух 10-летних девочек видели в компании мужчины, а затем они пропали. Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали на улице.

Он признался, что завел детей в заброшенный дом, изнасиловал и убил.

Насилие над детьми. CC0

Халатность

Он уже был судим за педофилию и освободился три года назад. В апреле 2019 года по отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор.

До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

При этом мужчина переехал на постоянное место жительство из города Мыски в Киселевск и на учет в органы профилактики он поставлен не был.

По факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело

Трагедия в Тюмени

Ранее трагедия произошла в Тюмени. Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести.

Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Тело девочки в пакете нашли на берегу озера в двух километрах от дома.