Мужчина пытался ввезти почти килограмм героина из Казахстана на Алтай

55-летний мужчина направлялся в сторону Барнаула. На вопрос о запрещенных веществах он ответил отрицательно. Однако служебная собака тщательно обнюхала машину и вывела таможенников к тайнику, расположенному в панели автомобиля.

Наркотики находились в полиэтиленовом свертке, обмотанном скотчем. Стоимость свертка оценивается в 35 млн рублей. Вес составил 960 граммов.

Обвиняемый вину признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит лишение свободы до 20 лет.

Ранее более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.