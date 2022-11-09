9 ноября
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Происшествия

Мужчина пытался ввезти почти килограмм героина из Казахстана на Алтай

Ввоз крупной партии героина из Казахстана пресекли алтайские таможенники, сообщают в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

55-летний мужчина направлялся в сторону Барнаула. На вопрос о запрещенных веществах он ответил отрицательно. Однако служебная собака тщательно обнюхала машину и вывела таможенников к тайнику, расположенному в панели автомобиля.

Наркотики находились в полиэтиленовом свертке, обмотанном скотчем. Стоимость свертка оценивается в 35 млн рублей. Вес составил 960 граммов.

Обвиняемый вину признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит лишение свободы до 20 лет.

Ранее более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

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