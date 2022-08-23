Мужчина поджег себя из-за измены девушки

Житель Абакана (Республика Хакасия) облил себя горючей жидкостью и поджег на глазах у полицейских. В соцстеях он сообщил, что сделал это из-за измены своей девушки. Об инциденте сообщает Lenta.ru .

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как мужчина угрожает поджечь себя.

«До этого сотрудники пытались вести с ним переговоры и, кажется, до последнего не верили, что он решится на самоподжог. Даже после того, как он облил себя горючим. Ошиблись», — пишут в Telegram-канале.

Сибиряк поджег себя, предположительно, с помощью зажигалки. Правоохраители успели потушить огонь и доставить пострадавшего в больницу. Одежда на нем почти полностью расплавилась.

SHOT уточняет, что возлюбленная молодого человека Наталья стояла неподалеку, но к мужчине не подошла.

Уточняется, что ранее он залез на городскую телевышку и просидел там несколько часов.