Мужчина поджег себя из-за измены девушки

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как мужчина угрожает поджечь себя.
«До этого сотрудники пытались вести с ним переговоры и, кажется, до последнего не верили, что он решится на самоподжог. Даже после того, как он облил себя горючим. Ошиблись», — пишут в Telegram-канале.
Сибиряк поджег себя, предположительно, с помощью зажигалки. Правоохраители успели потушить огонь и доставить пострадавшего в больницу. Одежда на нем почти полностью расплавилась.
SHOT уточняет, что возлюбленная молодого человека Наталья стояла неподалеку, но к мужчине не подошла.
Уточняется, что ранее он залез на городскую телевышку и просидел там несколько часов.