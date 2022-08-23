23 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчина поджег себя из-за измены девушки

Житель Абакана (Республика Хакасия) облил себя горючей жидкостью и поджег на глазах у полицейских. В соцстеях он сообщил, что сделал это из-за измены своей девушки. Об инциденте сообщает Lenta.ru.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как мужчина угрожает поджечь себя.

«До этого сотрудники пытались вести с ним переговоры и, кажется, до последнего не верили, что он решится на самоподжог. Даже после того, как он облил себя горючим. Ошиблись», — пишут в Telegram-канале.

Сибиряк поджег себя, предположительно, с помощью зажигалки. Правоохраители успели потушить огонь и доставить пострадавшего в больницу. Одежда на нем почти полностью расплавилась.

SHOT уточняет, что возлюбленная молодого человека Наталья стояла неподалеку, но к мужчине не подошла.

Уточняется, что ранее он залез на городскую телевышку и просидел там несколько часов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость