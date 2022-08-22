По словам Елены, без морального насилия тоже не обходилось. Мужчина угрожал «отобрать квартиру и уничтожить». Кузьмина подала заявления в правоохранительные органы. Специалисты проводят расследование. Мы связаны законом и до решения суда не можем публиковать настоящие фамилии участников и место работы, хотя и нам, и нашей героине этого очень хотелось бы.

В редакцию altapress.ru обратилась жительница краевой столицы Елена Кузьмина (имя и фамилия изменены — Прим.ред.). Она утверждает, что ее бывший супруг, занимающий высокую должность в одном из учреждений города, избивал ее и их общих детей. Cейчас ей срочно требуется пересадка роговицы — заболевание глаз обострилось из-за побоев. А синяки и вовсе стали чем-то вроде макияжа. Мы публикуем эту чудовищную историю, так как декриминализация насилия в семье явно пошла в России не в ту сторону.

Краткое содержание

Будет война

Из 20 лет семейной жизни ярче всего Елене Кузьминой запомнилось, как она, наконец собравшись с духом, подала документы на развод.

Что стало последней каплей — не помнит. Просто говорит: «Постоянно, постоянно, постоянно. Орал, оскорблял, концерты устраивал». В финале «выступления» нередко были побои.

Мы встречаемся в кафе с шумной музыкой и большими мягкими сидениями.

Елена похожа на фарфоровую статуэтку: длинная шея, тонкие руки, острый подбородок. Аккуратно присаживается напротив меня, будто боится занять больше места.

Говорит сразу, как бы с середины истории, паузы в речи не допускает. Как на приеме у психотерапевта, когда наконец-то можно выплеснуть все.

Во время нашей беседы Кузьмина ни разу назвала теперь уже бывшего мужа по имени. Только сухое и отстраненное «он».

«В апреле 2022 года я решилась расторгнуть брак, — вспоминает женщина, — пришлось воспользоваться курьерской службой, чтобы ему передали извещение. Через несколько дней после этого, когда я была дома одна и наводила порядок, он в ярости ворвался в квартиру. Кричал, позвонил моей маме: знаешь, что твоя дочь натворила?! После этого я поняла, что будет война. И боролась, как могла».

До борьбы, рассказывает героиня, были попытки договориться, не обращать внимание, потерпеть ради дочерей.

Елена с трудом объясняет, какой была ее жизнь до того, как она поняла, что терпеть больше не станет: «Мы, знаете, соседствовали в одной квартире, уже не как муж и жена, а как-то…я не знаю… Просто вся эта ругань. Я хотела сохранить спокойствие детей».

Свадьба , дети , переезд

Еще женщина хотела, чтобы у нее был один брак на всю жизнь. Они познакомились во времена студенчества, в деревне недалеко от Бийска, где жила Елена. Александр (имя изменено — Прим. Ред.) приезжал туда в гости к родственникам.

Влюбленная пара. CC0

«Встретились в сельском клубе. Но общение в какой-то момент прервалось. А позже, к концу учебы, мы снова столкнулись. И вот, все — вздыхает Кузьмина, — он говорил, что я у него единственная и что женился раз и навсегда».

После свадьбы карьера Александра стала стремительно развиваться. В 2007 году, когда Елена была беременна второй дочкой, ему предложили должность в Барнауле.

Семья переехала, не раздумывая — хорошая возможность для себя и детей. Елена трудилась в образовательной сфере — работала учителем русского языка и литературы. Но однажды решила полностью посвятить себя семье и уволилась.

Мама и малыш. Родительство. unsplash.com/

Колея жестокости

Психологи, специализирующиеся на теме домашнего насилия, отмечают, что абьюз происходит по такой схеме: напряжение-насилие-примирение-насилие. А один из самых распространенных в обществе мифов гласит: «Жертва сама провоцирует агрессора».

Эксперты твердо говорят об обратном: невозможно «заслужить» насилие каким-либо поведением.

В колею жестокости Кузьмина попала, по ее словам, не раньше 2020 года, когда ее мужа повысили. «До этого жили как все». Я спрашиваю: «Когда он вас впервые ударил?» Приходится уточнять: «Да, самый первый раз».

Вдруг Елена вспоминает эпизод из 2003 года, когда вынашивала первого ребенка.

— В тот вечер к нам в гости пришла свекровь. Отношения у нас вроде были нормальные, но она не упускала возможности сделать мне замечание. Муж на мою сторону никогда не вставал: мама есть мама. И вот, во время ужина, что-то я ей сказала не то, пыталась отстоять себя.

Она вроде бы обиделась даже. Сейчас уже не помню, что такого ляпнула. Когда свекровь ушла, он наорал на меня и ударил по лицу. Я упала на кровать. Испугалась сильно. Кажется, он извинился. А я, как обычно, все держала в себе. Хотя, его не оправдывала никогда. Я считаю, мужчина не имеет права поднимать руку на женщину.

Беременность. CC0

Об этом случае супруги не вспоминали. Опять жили «как все». Через несколько месяцев на свет появился первый ребенок. Девочка родилась не совсем здоровой, но ее удалось выходить. «Врач, помню, спросил, спокойной ли была моя беременность. Ответила, что нет. Весь срок была угроза», — будто оправдывается и произносит совсем тихо.

Сор и ссоры

О своей закрытости Кузьмина говорит так: «Я с детства привыкла никому особо не рассказывать, что у меня происходит. Ни маме, ни подружкам. Ссорились с мужем — а я думаю: ну в каждой семье бывает! Накричал — любой может сорваться. И вообще: у всех свои проблемы, зачем еще людям докучать? У других бывает хуже. В общем, сор из избы не выносила».

Между тем, припоминает, что некоторые подруги, слыша ссоры пары, аккуратно говорили ей: «Держи глаза открытыми и будь с ним осторожна».

В 2020 году Александр возглавил учреждение. После этого, отмечает Елена, она резко перестала быть «любимой и единственной».

Она рассказывает: «В доме всегда было чисто, наготовлено, наглажено. Нас считали образцовой парой. Но после того, как его назначили директором, стал ко всему придираться: в кого ты превратилась, выглядишь ужасно, стряпаешь так же. Дети тупые, как ты. И последними словами называл нецензурными, так о девушках легкого поведения говорят. Тварь — было его любимое оскорбление».

Позже, продолжает собеседница, глава семьи начал срываться и на дочерях: «Мог среди ночи встать и бить по их кроватям, будить, орать. Говорил, что они в доме права слова не имеют, и вообще никто. Старшую (ей сейчас 19 лет) выгонял из дома. И угрожал, что ее отчислят из университета, благодаря его связям».

Девочки пытались заступиться за маму. Ругались с отцом, а потом говорили: «Лучше никакого, чем такой». От постоянного стресса у младшей (15 лет) начались проблемы со здоровьем — скакало давление, повысилась тревожность. А ее сестра часто задерживалась в университете, чтобы меньше времени проводить дома.

За попытки защитить своих детей от их папы Кузьмина расплачивалась слезами, кровью и синяками: «За волосы меня таскал по квартире, бил головой об угол. Однажды ночью пытался душить. Я боялась, что он меня убьет».

Женщина всхлипывает. Из фарфоровой статуэтки превращается в живого человека и перестает держать лицо.

Говорит, что в полицию не обращалась — «не подумала». А когда синяки заживали, идти к правоохранителям «смысла не было».

Факт В 2017 году Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации домашнего насилия. С этого момента насильственные действия, причиняющие физическую боль, но не повлекшие за собой вред для здоровья, считаются административным, а не уголовным правонарушением. За них грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы длительностью от 60 до 120 часов.

От ударов по голове, продолжает она, обострилась не только мигрень, но и заболевание глаз — кератоконус. При нем роговица постепенно деформируется, и зрение существенно ухудшается. В тяжелых случаях требуется пересадка роговицы.

Сейчас Елена думает, где достать деньги на операцию и как добираться в клинику в другом городе. Нормально функционирует только один глаз.

Развод со второй попытки

Последние несколько месяцев жизни с мужем дались Кузьминой особенно тяжело: «Однажды он попытался выбросить меня из окна, сильно избил. Его главной фразой было: «Я директор, а вы — никто, и сидите у меня на шее. А тебя я уничтожу. Ты пожалеешь обо всем».

Человек. Боль. CCO.

В начале мая 2022 года Александр и Елена разъехались. Она с дочерьми живет в квартире, доли которой разделены на всех членов семьи.

Однако собеседница очень боится остаться с детьми на улице. Говорит, что отец ее детей угрожает отобрать у них единственное жилье.

Также в мае состоялось первое заседание по поводу развода Кузьминых. Александр на него не явился. Новый процесс состоялся совсем недавно, в августе. Со второй попытки брак расторгли.

Ссора , конфликт , удушение. СС0

Женщина отмечает, что пока бывший глава семейства не спешит помогать детям. Теперь Елене приходится подрабатывать репетитором, вспоминая опыт из прошлого.

Чтобы защитить себя и дочерей, в начале лета она написала заявления в полицию и прокуратуру. И еще — обращение к губернатору Алтайского края. В последнем подробно описаны эпизоды агрессии бывшего супруга.

В июле из правоохранительных органов приходили ответы, в которых говорилось, что заявление Елены рассмотрено. Сейчас, по ее словам, «все как-то затихло».

Страх , депрессия , отчаяние. CC0

Но женщина уверена, что бывший муж не остановится ни перед чем, чтобы исполнить свои угрозы. И это вполне осуществимо, ведь защитить Елену и детей некому.