26 июля
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Происшествия

Мужчина поджег свою бывшую жену в прямом эфире

Мужчину казнили в Китае после того, как он поджег свою бывшую жену в прямом эфире, пишет CNN со ссылкой на государственные СМИ.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Ему разрешили встретиться со своей семьей перед казнью.

Бывшая жена была фермером и ведущей прямых трансляций в тибетской автономной префектуре. По информации СМИ, бывший супруг применял физическое насилие по отношению к женщине. И пара развелась в июне 2020 года.

Он неоднократно разыскивал ее и просил снова жениться. Но женщина ему отказывала.

В сентябре 2020 года женщина вышла в прямой эфир, пишет Газета.Ru. В какой-то момент позади нее появился экс-супруг, облил ее бензином и поджег. Через две недели женщина скончалась в госпитале.

Мужчину арестовали вскоре после нападения и приговорили к смертной казни в октябре 2021 года.

Ранее житель Алтайского края пытался сжечь бывшую возлюбленную.

Он н пришел к ее дому и поджег щепки и поролон у одной из стен крыльца с дровяником.

«Убедившись, что произошло возгорание, злоумышленник с места скрылся. Довести преступный умысел до конца ему не удалось по независящим обстоятельствам — находившиеся в доме мужчина и ребенок вовремя заметили пожар и вызвали спасателей», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину он признал. Пояснил, что мотивом стала ревность к мужчине, на которого его променяла возлюбленная.

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