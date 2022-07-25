Мужчина поджег свою бывшую жену в прямом эфире

Ему разрешили встретиться со своей семьей перед казнью.
Бывшая жена была фермером и ведущей прямых трансляций в тибетской автономной префектуре. По информации СМИ, бывший супруг применял физическое насилие по отношению к женщине. И пара развелась в июне 2020 года.
Он неоднократно разыскивал ее и просил снова жениться. Но женщина ему отказывала.
В сентябре 2020 года женщина вышла в прямой эфир, пишет Газета.Ru. В какой-то момент позади нее появился экс-супруг, облил ее бензином и поджег. Через две недели женщина скончалась в госпитале.
Мужчину арестовали вскоре после нападения и приговорили к смертной казни в октябре 2021 года.
Ранее житель Алтайского края пытался сжечь бывшую возлюбленную.
Он н пришел к ее дому и поджег щепки и поролон у одной из стен крыльца с дровяником.
«Убедившись, что произошло возгорание, злоумышленник с места скрылся. Довести преступный умысел до конца ему не удалось по независящим обстоятельствам — находившиеся в доме мужчина и ребенок вовремя заметили пожар и вызвали спасателей», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.
Свою вину он признал. Пояснил, что мотивом стала ревность к мужчине, на которого его променяла возлюбленная.