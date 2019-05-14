Мужчина погиб при пожаре на даче под Барнаулом

Площадь пожара в двух садовых домиках составила 72 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Из-за плотной застройки возникала вероятность распространения огня на соседние дома.
Для ликвидации пожара от МЧС привлекали четыре автоцистерны и восемь человек.
Спасатели в очередной раз напоминают, что во избежание пожара необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при эксплуатации печей:
- печь необходимо тщательно проверять и вовремя производить её ремонт;
- расстояние от печи до сгораемых конструкций должно составлять не менее 50 см;
- следует своевременно производить очистку дымовых труб;
- чтобы избежать загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей, необходимо перед дверкой печи на полу прибить металлический лист. Его размер должен быть не менее 50 на 70 см;
- при топке печи необходимо помнить об угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает в течение нескольких минут. Нужно не торопиться с закрытием заслонки.
Напомним, из-за нарушение правил эксплуатации печи в Барнауле 12 мая сгорела баня в гостиничном комплексе.