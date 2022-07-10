Мужчина погиб, упав с колеса обозрения на Сахалине

59-летний местный житель погиб в Южно-Сахалинске в результате падения с колеса обозрения. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Сахалинской области.

Пресс-служба ведомства уточнила, что инцидент произошел в городском парке. На место происшествия направлена следственная группа. Ей предстоит установить все обстоятельства смертельного падения.

По результатам проверки следователи дадут оценку действиям лиц, ответственным за технику безопасности на аттракционе, а также выяснят, принимаются ли достаточные меры профилактики для предотвращения подобных несчастных случаев.

Напомним, в поселке Котельщиков в Бийске упали в колодец два ребенка. По словам местных жителей, в колодец дети падают не в первый раз. Найти хозяина до сих пор не удается.