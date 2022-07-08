В Бийске двое детей упали в открытый люк

В поселке Котельщиков в Бийске упали в колодец два ребенка. О происшествии сообщило «Бийское телевидение».

По словам местных жителей, в колодец дети падают не в первый раз. Найти хозяина до сих пор не удается.

Сейчас разбирательством занимается управление ЖКХ города.

Следственный комитет начал проверку.

«Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении безопасности коммунальных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее в Барнауле В Барнауле дорожника осудили за падение в колодец девочки.