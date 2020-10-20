Мужчина потравил тараканов в своей столичной квартире и умер

В Москве мужчина попытался избавиться от тараканов в своей квартире и отравился дихлофосом, рассказал агентству « Москва » источник в правоохранительных органах.

Мужчина поехал в свою вторую квартиру, чтобы уничтожить тараканов. Однако в процессе травли насекомых ему стало плохо, он вызвал скорую. Врачи госпитализировали мужчину в больницу им. Пирогова, пишет Lenta.ru. Но спустя время ему стало хуже, мужчина умер.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

Ранее жители Бийска пожаловались на полчище тараканов в подъезде дома. После протравки насекомых подъезд превратился в сплошное «кладбище» тараканов. «Ходить невозможно, мамочки», — возмущались люди.