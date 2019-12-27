Вооруженный мужчина ворвался в храм в центре Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы ворвался вооруженный ножом мужчина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина угрожал прихожанам, но поранился.

По информации издания, в храме произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно. Последний «пытался пройти на территорию объекта с предметом, похожий на нож».

«При попытке охранника отобрать нож у мужчины последний причинил себе ранение. Правонарушитель передан медикам, мотивы его действий устанавливаются», — сообщили РБК в ГУ МВД по Москве



Полиция проводит проверку.

Ранее вооруженные люди ворвались в бургерную рэпера и продюсера Тимати в Лос-Анджелесе. Оказалось, что Тимати стал жертвой пранка, организованного бизнес-партнером.