28 февраля
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Происшествия

Отец многодетной семьи и ребенок заживо сгорели в доме в Сибири

В Иркутске мужчина с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме, сообщает Lenta.ru.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Дом многодетной семьи из семи человек объяло пламя в ночь на 28 февраля.

Соседи вызвали спасателей. Они же успели разбудить и вывести четверых детей и мать.

Однако внутри остались отец и четырехлетний мальчик.

Приехавшие пожарные успели спасти только соседа, который тоже застрял в доме. Тело мужчины и ребенка нашли при разборе сгоревшей постройки.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за замыкания электропроводки. Возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае.

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