Пассажир иномарки скончался в ДТП с КамАЗом в Алтайском крае

Авария произошла на 259 км автодороги. Водитель 1979 года рождения за рулем Mitsubishi Libero ехал со стороны Бийска в Барнаул. При повороте налево он не уступил дорогу КамАЗу. За рулем большегруза был мужчина 1992 года рождения.
37-летний пассажир Mitsubishi скончался на месте, водитель этого же авто получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
9 февраля в Алтайском крае произошла страшная авария между Крутихой и Камнем-на-Оби. Два человека погибли на месте.