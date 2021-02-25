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Происшествия

Пассажир иномарки скончался в ДТП с КамАЗом в Алтайском крае

Около часа ночи 25 февраля в Косихинском районе Алтайского края на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и КамАЗ, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Авария произошла на 259 км автодороги. Водитель 1979 года рождения за рулем Mitsubishi Libero ехал со стороны Бийска в Барнаул. При повороте налево он не уступил дорогу КамАЗу. За рулем большегруза был мужчина 1992 года рождения.

37-летний пассажир Mitsubishi скончался на месте, водитель этого же авто получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

9 февраля в Алтайском крае произошла страшная авария между Крутихой и Камнем-на-Оби. Два человека погибли на месте.

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