18 августа
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Происшествия

Мужчина украл дорогой телефон в аэропорту, опоздал на рейс и отдал находку другому человеку

36-летний мужчина украл дорогостоящий телефон у жительницы Ханты-Мансийска в международном аэропорту Толмачево (Новосибирск). Он опоздал на свой рейс, попытался скрыться на поезде и подарил находку другому человеку, сообщили в МВД.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

32-летняя жительница Ханты-Мансийска обратилась в дежурную часть МВД России в аэроопрту Толмачево с заявлением — у нее украли мобильный телефон за 55 тыс. рублей.

Транспортная полиция установила подозреваемого по горячим следам. Им оказался 36-летний мужчина, который ждал рейса Норильск-Ульяновск. Находясь в стерильной зоне, он заметил мобильный телефон на сиденье рядом с выходом на посадку и, недолго думая, взял его.

Однако улететь с кражей ему не удалось — он опоздал на самолет. Тогда обвиняемый отправился на железнодорожный вокзал, чтобы уехать в Ульяновск на пассажирском поезде. До вокзала ехал на автомобиле и во время поездки подарил украденный телефон одному из пассажиров.

На территории железнодорожного вокзала транспортные полицейские задержали злоумышленника. Также установили личность пассажира, которому был подарен мобильный телефон и забрали похищенное. Телефон вернули владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Горно-Алтайска попытался вынести из магазина кроссовки. Он был пойман и получил десять месяцев строгого режима.

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