Мужчина упал на лед и потерял часть пальца в Бийске

За последние дни в больницы Бийска поступило более 20 пациентов с травмами из-за гололеда, сообщает «Бийский рабочий».

Бийский травмпункт городской больницы № 2 в период с 3 марта принял около 20 пациентов с травмами, многие произошли из-за гололеда.

Как рассказали врачи, к ним обращаются с различными переломами и ушибами. Один из жителей Бийска упал на лед и остался без половины фаланги.

В городе ситуация с гололедом не улучшилась, поэтому доктора посоветовали людям пожилого возраста не выходить из дома без надобности.

Они рассказали, что безопаснее передвигаться по краям тротуаров, а также рекомендовали жителям региона надевать удобную и не скользкую обувь.

«Проходя по скользкой улице, не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус тела при этом чуть наклонен вперед. В гололед опасно держать руки в карманах», — добавили травматологи.

Ранее таксисты в Бийске отказывались от заказов из-за гололедицы.