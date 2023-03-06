6 марта
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Жизнь

Таксисты в Бийске на выходных отказывались от заказов из-за гололедицы

Бийские таксисты 5 марта отказывались от заказов из-за обледенелых дорог, сообщает «Бийский рабочий».

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Как рассказали бийчане, цены на такси подскочили почти до 900 рублей, но даже при такой цене водители не брали заказы.

По словам самих таксистов, никто не хочет «бить машину по таким дорогам», однако с пониманием относится к тем, кто такие заказы делает.

После таких выходных неделя в Бийске началась спокойно, цены на такси снизились до привычных.

Например, добраться от конца ул. Ленина до ЖД вокзала за 12 минут можно всего за 130 рублей, пишет сервис Яндекс.Такси.

Ранее корреспондентка altapress.ru рассказывала о настойчивых таксистах в столицы Узбекистана.

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