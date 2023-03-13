Жителя Алтайского края нашли в Первомайском районе, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Мужчина отправился в монастырь на снегоходе, но по дороге его транспорт застрял в овраге.

Пытаясь вытащить снегоход, 42-летний житель региона промочил ноги. Он хотел дойти пешком до места назначения и позвать на помощь, но заблудился.

Сигнал о помощи в службу спасения поступил от заблудившегося уже вечером.

У мужчины было мало заряда на телефоне, но он успел сообщить примерные координаты своего расположения.

На поиски прибыли спасатели и по следам нашли заблудившегося. Затем они отыскали снегоход и помогли вытащить его из снежного оврага.

Всего в спасательной операции участвовали 6 человек и 2 единицы техники.

Сотрудники спасательных служб напоминают жителям края о правилах безопасности.

«Не будьте излишне самоуверенными. В случае если вам угрожает опасность, звоните по номеру экстренных служб!» — отметили спасатели.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби.