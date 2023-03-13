Мужчина отправился в монастырь на снегоходе, но по дороге его транспорт застрял в овраге.
Пытаясь вытащить снегоход, 42-летний житель региона промочил ноги. Он хотел дойти пешком до места назначения и позвать на помощь, но заблудился.
Сигнал о помощи в службу спасения поступил от заблудившегося уже вечером.
У мужчины было мало заряда на телефоне, но он успел сообщить примерные координаты своего расположения.
На поиски прибыли спасатели и по следам нашли заблудившегося. Затем они отыскали снегоход и помогли вытащить его из снежного оврага.
Всего в спасательной операции участвовали 6 человек и 2 единицы техники.
Сотрудники спасательных служб напоминают жителям края о правилах безопасности.
«Не будьте излишне самоуверенными. В случае если вам угрожает опасность, звоните по номеру экстренных служб!» — отметили спасатели.
Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби.