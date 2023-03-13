13 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчина упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе — на помощь пришли спасатели

Жителя Алтайского края нашли в Первомайском районе, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мужчина. Снегоход. Спасатели.
Мужчина. Снегоход. Спасатели.
Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Мужчина отправился в монастырь на снегоходе, но по дороге его транспорт застрял в овраге.

Пытаясь вытащить снегоход, 42-летний житель региона промочил ноги. Он хотел дойти пешком до места назначения и позвать на помощь, но заблудился.

Сигнал о помощи в службу спасения поступил от заблудившегося уже вечером.

У мужчины было мало заряда на телефоне, но он успел сообщить примерные координаты своего расположения.

На поиски прибыли спасатели и по следам нашли заблудившегося. Затем они отыскали снегоход и помогли вытащить его из снежного оврага.

Всего в спасательной операции участвовали 6 человек и 2 единицы техники.

Сотрудники спасательных служб напоминают жителям края о правилах безопасности.

«Не будьте излишне самоуверенными. В случае если вам угрожает опасность, звоните по номеру экстренных служб!» — отметили спасатели.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость