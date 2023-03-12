12 марта
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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на снегоходе на льду Оби в Барнауле. Об этом они сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби
Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Двое рыбаков решили в последний раз в этом сезоне выйти на зимнюю рыбалку. Вечером 11 марта они выехали на снегоходе на лед Оби в Центральном районе Барнаула. Однако рыбаки застряли в полынье и не смогли самостоятельно выбраться.

Сотрудники МЧС доставали рыбаков с помощью судна на воздушной подушке Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону.

На данный момент двум гражданам ничего не угрожает, состояние их здоровья удовлетворительное.

«ГУ МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает о недопустимости выезда на весенний лед на любых видах транспорта», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Оби спали двух граждан, решивших порыбачить на весеннем льду. Рыбаки оказались отрезаны вышедшей на лед водой от обратной дороги, мотобуксировщик застрял. Вымокнув и отчаявшись выбраться самостоятельно, любители рыбной ловли обратились к спасателям

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