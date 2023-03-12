Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на снегоходе на льду Оби в Барнауле. Об этом они сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби

Двое рыбаков решили в последний раз в этом сезоне выйти на зимнюю рыбалку. Вечером 11 марта они выехали на снегоходе на лед Оби в Центральном районе Барнаула. Однако рыбаки застряли в полынье и не смогли самостоятельно выбраться.

Сотрудники МЧС доставали рыбаков с помощью судна на воздушной подушке Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону.

На данный момент двум гражданам ничего не угрожает, состояние их здоровья удовлетворительное.

«ГУ МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает о недопустимости выезда на весенний лед на любых видах транспорта», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Оби спали двух граждан, решивших порыбачить на весеннем льду. Рыбаки оказались отрезаны вышедшей на лед водой от обратной дороги, мотобуксировщик застрял. Вымокнув и отчаявшись выбраться самостоятельно, любители рыбной ловли обратились к спасателям