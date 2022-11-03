Мужчина ворвался в школу и напал с ножом на сотрудницу

Следствие выяснило. что мужчина был бывшим сожителей погибшей. Он пришел к ней в школу, где между ними возник конфликт.
В результате мужчина выхватил нож и нанес удары потерпевшей, от которых она скончалась.
Также злоумышленник напал на 51-летнюю сотрудницу школы, которая видела произошедшее. На данный момент ее госпитализировали.
К счастью, детей в школе в тот момент не было.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. „а“, „к“ ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления)», — сообщили в ведомстве.