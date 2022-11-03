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Происшествия

Мужчина ворвался в школу и напал с ножом на сотрудницу

Мужчина напал на сотрудницу школы в городе Рыбинск (Ярославская область) 2 ноября 2022 года. А также ранил свидетельницу произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Кровавые следы. Насилие.
Кровавые следы. Насилие.
СС0

Следствие выяснило. что мужчина был бывшим сожителей погибшей. Он пришел к ней в школу, где между ними возник конфликт.

В результате мужчина выхватил нож и нанес удары потерпевшей, от которых она скончалась.

Также злоумышленник напал на 51-летнюю сотрудницу школы, которая видела произошедшее. На данный момент ее госпитализировали.

К счастью, детей в школе в тот момент не было.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. „а“, „к“ ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления)», — сообщили в ведомстве.

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