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Происшествия

Мужчину из Алтайского края подозревают в изнасиловании пасынка на глазах его матери

Следователи подозревают, что 48-летний мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери вечером 20 мая, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ребенок, страх, избиение
Ребенок, страх, избиение
СС0

Инцидент произошел в селе Сараса в многодетной семье. 13-летний сын - от первого брака, еще две дочки родились у женщины от нового мужа.

В субботу мать пошла в баню с сыном. В какой-то момент изрядно выпивший мужчина решил присоединиться.

Зайдя в парную, подозреваемый увидел подростка, оттолкнул жену и напал на ребенка.

Женщина не смогла помешать насилию, но сразу после обратилась в полицию.

Отчима задержали, возбудили уголовное дело. По данным источников "Рен-ТВ", мужчина уже был ранее судим за убийство.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, пока следствие собирает доказательства для предъявления обвинения.

Ранее жителя Алтайского края посадили на 12 лет "строгача" за изнасилование дочери.

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