Осудили педофила, который споил и изнасиловал 15-летнюю девочку

За изнасилование 15-летней девочки вынесли приговор 31-летнему уроженцу Пермского края. Об этом сообщает СУ СК по Архангельской области.

Мужчина вместе со своим 27-летним приятелем из Алтайского края в Архангельскую область приехали на заработки.

Установлено, что они сняли квартиру, через соцсети познакомились с 15-летней девочкой и пригласили ее к себе в гости.

Потерпевшего ребенка обвиняемые принудили к употреблению алкоголя и изнасиловали.

Младшего из злоумышленников задержали по горячим следам, старшему удалось сбежать, его объявили в розыск.

Нашли беглеца в Новосибирской области. Суд приговорил уроженца Пермского края к 10 годам колонии строгого режима. Его бязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Подельнику из Алтайского края приговор вынесли раньше — он также отправлен в колонию строгого режима.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае будут судить иностранца, снимавшего порно с детьми.