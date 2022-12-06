В Алтайском крае будут судить иностранца, снимавшего порно с детьми

36-летнего иностранца подозревают в изготовлении и распространении порнографических материалов с детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что обвиняемый из другой страны приехал в Москву и Московскую область на заработки.

В 2019 и в 2021 годах через соцсети он знакомилась с девочками от 8 до 15 лет и представлялся их ровесником.

Когда дети (в том числе из Алтайского края) входили к нему в доверие, подозреваемый отправлял им порнографические материалы.

Затем обвиняемый принуждал девочек отправлять ему интимные фото и видео, запугивая тем, что родителям станет известно о таком общении. Всего от действий преступника пострадали 20 детей.

Мужчина вину не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы дело направили в суд.

Ранее педофил заманил к себе 10-летнюю девочку и показал ей не только порнофильм.