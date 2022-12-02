Педофил заманил к себе 10-летнюю девочку и показал ей не только порнофильм

Накануне у остановки 43-летний фигурант заметил незнакомую школьницу. Он подошел к ребенку и сказал, что его дочери нужна помощь в подготовке уроков.

Девочка согласилась, мужчина привел ее к себе в квартиру. Там он продемонстрировал ребенку порнофильм и показал свои половые органы, пишет Lenta.ru.

После этого он позвонил матери девочки и сообщил, что ее дочь находится у него. И сказал, что ему стало плохо и поэтому он попросил школьницу проводить его до дома.

Женщина позвонила в полицию. Решается вопрос об аресте любителя фильмов для взрослых.

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