2 декабря
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Происшествия

Педофил заманил к себе 10-летнюю девочку и показал ей не только порнофильм

Жителя Красноярска задержали за совращение 10-летней девочки.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Накануне у остановки 43-летний фигурант заметил незнакомую школьницу. Он подошел к ребенку и сказал, что его дочери нужна помощь в подготовке уроков.

Девочка согласилась, мужчина привел ее к себе в квартиру. Там он продемонстрировал ребенку порнофильм и показал свои половые органы, пишет Lenta.ru.

После этого он позвонил матери девочки и сообщил, что ее дочь находится у него. И сказал, что ему стало плохо и поэтому он попросил школьницу проводить его до дома.

Женщина позвонила в полицию. Решается вопрос об аресте любителя фильмов для взрослых.

Ранее педофила-мазохиста и его 18-летнюю сообщницу поймали российские полицейские. А оперативники прикинулись 11-летней девочкой и завели переписку с педофилом.

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