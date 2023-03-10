11 марта
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Происшествия

Мужчину признали виновным в истязании детей в Алтайском крае

Мужчина на протяжении нескольких лет избивал детей, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Следствие установило, что мужчина проживал с матерью и четырьмя детьми, которые находились под ее опекой.

Детей 2007, 2008 и 2010 годов рождения подсудимый неоднократно избивал. Они не выдержали истязаний и сбежали из семьи.

Сейчас несовершеннолетние проживают в одном из детских учреждений региона.

Суд признал мужчину виновным и вынес приговор — наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Женщине-опекуну назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам.

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