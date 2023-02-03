3 февраля
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Происшествия

Мужчина бил маленькую падчерицу о землю на Алтае

В Республике Алтай жителя Кош-Агачского района будут судить за насилие над малолетней падчерицей и преступление против личности. Об этом сообщают в Следственном комитете.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Установлено, что в 2019 году пьяный мужчина избивал маленькую падчерицу по незначительному поводу. Кроме того, по версии следствия, он избивал и душил сожительницу.

Утверждается, что потерпевшая смогла сбежать из дома от сожителя. В ночь с 4 на 4 сентября он схватил спавшую в доме 3-летнюю девочку, чтобы продолжить конфликт.

Мужчина вынес ребенка на улицу и не менее трех раз ударил ее о землю, замахиваясь от груди.

У девочки были множественные телесные повреждения. Сочетанная травма головы и тела, подчеркивает СК.

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