Многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам

В поселке Роща Красноярского края у многодетной матери изъяли четверых детей, пишет Газета.Ru

Женщина бросила малолетних детей дома и ушла выпивать к друзьям. Поздно вечером дети пошли искать мать в 30-градусный мороз. На одетых не по погоде малышей обратили внимание прохожие.

Детей отвели в школу и вызвали полицию.

Правоохранители быстро разыскали нетрезвую мать, а детей из семьи изъяли органы опеки Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре.

В отношении нерадивой матери пока составили административный протокол.

Ранее односельчане погибшей девочки создали импровизированный мемориал на месте сожжения. Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края. ЧП случилось в селе Урожайное.20 февраля. Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.