1 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам

В поселке Роща Красноярского края у многодетной матери изъяли четверых детей, пишет Газета.Ru

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Женщина бросила малолетних детей дома и ушла выпивать к друзьям. Поздно вечером дети пошли искать мать в 30-градусный мороз. На одетых не по погоде малышей обратили внимание прохожие.

Детей отвели в школу и вызвали полицию.

Правоохранители быстро разыскали нетрезвую мать, а детей из семьи изъяли органы опеки Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре.

В отношении нерадивой матери пока составили административный протокол.

Ранее односельчане погибшей девочки создали импровизированный мемориал на месте сожжения. Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края. ЧП случилось в селе Урожайное.20 февраля. Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость