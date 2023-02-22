Односельчане погибшей девочки создали импровизированный мемориал на месте сожжения. Фоторепортаж altapress.ru

Односельчане погибшей полуторагодовалой девочки, которую сожгла ее мать в складском помещении на глазах у 8-летнего брата, организовали импровизированный мемориал на месте гибели.

Корреспонденты altapress.ru приехали в Урожайное, где случилась трагедия. Жители села несут к месту гибели девочки сладости, пирожки, игрушки, цветы. Зажигают поминальные свечи.

Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края. ЧП случилось в селе Урожайное.20 февраля. Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына.

Стало известно, что семья, в которой воспитывался погибший ребенок, — многодетная и долго состояла на учете как неблагополучная. Не было продуктов питания, мать отказывалась от медобследования детей, а сама обследовалась у психиатра.

Следователи считают, что органы системы профилактики не приняли достаточных мер по защите ребенка, находящегося в ужасных условиях. Девочку не изъяли из семьи, из-за чего и произошло убийство.