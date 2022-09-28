28 сентября
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Происшествия

Мужчину с Алтая будут судить за помощь в незаконном вывозе леса

Житель Алтайского края предстанет перед судом за пособничество в контрабанде леса на сумму более 31 млн рублей, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Подозреваемый помогал компании из Средней Азии вывозить пиломатериалы за границу. С января 2021 по март 2022 года объем контрабанды составил порядка 2 тыс. куб. м.

В ведомстве отмечают, что перевозили лес хвойных пород.

Как выяснилось, у обвиняемого был доступ к единой автоматизированной информационной системе учета.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, мужчина действовал от имени брата, владевшего деревообрабатывающим цехом.

Он оформлял фальшивые документы об изготовлении железнодорожных шпал в цехе родственника.

Ранее стало известно, что контрабанду сибирского леса научились обнаруживать с помощью искусственного интеллекта.

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